Kapıkule'den "hızlı geçiş" gurbetçileri mutlu etti

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için çıktıkları yolculuklarında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri sürüyor. Kapıkule'den 25 Haziran'dan bu yana 260 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı.