11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kapıkule'de son 3 günde 56 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi! Tam 63 kilogram

Kapıkule'de son 3 günde 56 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi! Tam 63 kilogram

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2021 12:40
Kapıkule Sınır Kapısı'nda son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucularının değerinin 56 milyon TL olduğu tespit edildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'na yurt dışından gelen yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına yönlendirilen tırın boş olarak beyan edilen dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Dedektör ve narkotik köpekleriyle kontrol edilen tırdaki gizli bölmede 82 pakette 63 kilogram esrar, 90 pakette 736 bin uyuşturucu hap, 325 cep telefonu ve aksesuarları, 3 bin elektronik sigara, 420 elektronik sigara kiti, 2 bin hasarlı cep telefonu ekranı, 1 milyon 224 bin sigara filtresi, 937 bin sigara kağıdı ve 10 paket protein tozu ele geçirildi.

Diğer kontrollerde de yüksek fiyatlardan alıcı bulan el yapımı 1064 parça porselen, 365 cep telefonu, çok sayıda oto yedek parçası ve kürk ele geçirildi.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı.

35 belediye başkanı AK Parti'ye geçti!
35 belediye başkanı AK Parti'ye geçti!
CHP işgal altında
CHP işgal altında
CHP'de Cihangir İslam istifası!
CHP'de Cihangir İslam istifası!
Mardin'de 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı!
Mardin'de 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı!
Başkan Erdoğan Gara şehidinin ailesi ile görüştü
Başkan Erdoğan Gara şehidinin ailesi ile görüştü
Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Haritayı yeniden şekillendirecek
Haritayı yeniden şekillendirecek
Koronayla 365 gün nasıl geçti?
Koronayla 365 gün nasıl geçti?
Kapıkule'de 63 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 63 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
“Torba Kanun Teklifi” neler getiriyor?
“Torba Kanun Teklifi” neler getiriyor?
Üçüncü pik endişesi
Üçüncü pik endişesi
Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın! Örgüt talimatları dergide şifrelenmiş...
Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın! Örgüt talimatları dergide şifrelenmiş...
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ