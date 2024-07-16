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Kapıkule Sınır Kapısı’nda rekor geçiş! Bir günde 9 bin 628 araçla 40 bin 593 yolcu giriş yaptı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 16.07.2024 13:29
Gurbetçilerin yoğun gelişiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu ve araç girişinde yeni bir rekor kırıldı. Sınır kapısından yurda bir günde 9 bin 628 araçla 40 bin 593 yolcu giriş yaptı.
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda rekor geçiş!
Kapıkule Sınır Kapısı’nda rekor geçiş!
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