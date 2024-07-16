Kapıkule Sınır Kapısı’nda rekor geçiş! Bir günde 9 bin 628 araçla 40 bin 593 yolcu giriş yaptı

Gurbetçilerin yoğun gelişiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu ve araç girişinde yeni bir rekor kırıldı. Sınır kapısından yurda bir günde 9 bin 628 araçla 40 bin 593 yolcu giriş yaptı.

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