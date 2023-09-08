08 Eylül 2023, Cuma
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dev operasyon! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi." açıklamasında bulundu.