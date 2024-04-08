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Kapıda vize uygulamasına yoğun talep! Yunan adalarına gidenler yoğunluk oluşturdu

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 08.04.2024 16:48
Bayram tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Turistler Yunan adalarına gitmek için kuyruk oluşturdu. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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Kapıda vize uygulamasına yoğun talep!
Kapıda vize uygulamasına yoğun talep!
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