Kapıda fiyat dönemi başladı! Zabıtadan kapıda fiyat denetimi

Kafe ve restoranlarda 'kapıda fiyat listesi' dönemi dün başladı. Bundan böyle müşterinin ödediği hesap günün sonunda sürpriz olmayacak. Peki işletmeler bu kurala uydu mu, yani listeler asıldı mı? Ekipler denetime çıktı. Ve bakın neler yaşandı?

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