16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.01.2020

Kapan-4 Mava Operasyonu başladı! Operasyondan ilk görüntüler...

İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 'Kapan-4 Mava' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak bakanlık tarafından geçen hafta başlatılan 'Kapan Operasyonları'nın zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Mardin'de, 'Kapan-1 Bagok' ile başlayan operasyonların, Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar', Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonları ile devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kapan operasyonları kapsamında Bakanlığımızca Batman'da Mava Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kapan-4 Mava Operasyonu başladı!
Kapan-4 Mava Operasyonu başladı!
Türkiye ve Rusya bölgenin lideri
"Türkiye ve Rusya bölgenin lideri"
İşte 11 kilometrelik terör tünelleri
İşte 11 kilometrelik terör tünelleri
Yılmaz Ateş, CHP'yi topa tuttu!
Yılmaz Ateş, CHP'yi topa tuttu!
A Haber Esad rejiminin katliam yaptığı bölgede
A Haber Esad rejiminin katliam yaptığı bölgede
Trump Süleymani'ye küfür etti!
Trump Süleymani'ye küfür etti!
Mısır'da Anadolu Ajansı ofisine baskın! Türkiye'den sert tepki
Mısır'da Anadolu Ajansı ofisine baskın! Türkiye'den sert tepki
Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren gücün amacı buydu
"Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren gücün amacı buydu"
Öldürülen PKK'lılar kameraya böyle yansıdı
Öldürülen PKK'lılar kameraya böyle yansıdı
Bu fotoğraf bir projedir
"Bu fotoğraf bir projedir"
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli Libya açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli Libya açıklaması
Daha Fazla Video Göster