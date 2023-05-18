Kapalıçarşı’nın son hakkakı zamana direniyor! 44 yıldır çeliği sanata dönüştürüyor

Bedros Muradyan 44 yıldır Kapalıçarşı'da oymacılık yapıyor. Kalıplardan madalyona, düğmeden, rozete birçok eşyayı sanata dönüştüren Bedros usta meslekte son hakkak ustası olduğunu söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN