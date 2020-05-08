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Kapalıçarşı Açılıyor! Tarih Belli Oldu! / A Haber

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08.05.2020
Kapalıçarşı Açılıyor! Tarih Belli Oldu! / A Haber İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısında, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı’yı 1 Haziran’da ziyarete açacağız" dedi.. Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber
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