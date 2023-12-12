Kaosun adresi: CHP! Özgür Özel'den Tunç Soyer'e 'yerel seçim' çiziği

Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde hezimete uğrayan ve yerel seçimlere giderayak kaosun eksik olmadığı CHP'yi bu kez de büyükşehirleri kaybedeceğiz korkusu sardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanlık koltuğuna zıplayan Özgür Özel, daha önce İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" diyerek Tunç Soyer'i adeta egale eden Özel, katıldığı bir canlı yayın sırasında bu kez net bir şekilde üstünü çizdi. Özgür Özel, “İzmir'de memnuniyeti düşükse Tunç Soyer aday olamaz. Bu Tunç Bey'e özel bir cevap değil” ifadesini kullandı.