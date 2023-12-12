13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kaosun adresi: CHP! Özgür Özel'den Tunç Soyer'e 'yerel seçim' çiziği

Kaosun adresi: CHP! Özgür Özel'den Tunç Soyer'e 'yerel seçim' çiziği

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2023 23:19
Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde hezimete uğrayan ve yerel seçimlere giderayak kaosun eksik olmadığı CHP'yi bu kez de büyükşehirleri kaybedeceğiz korkusu sardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanlık koltuğuna zıplayan Özgür Özel, daha önce İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" diyerek Tunç Soyer'i adeta egale eden Özel, katıldığı bir canlı yayın sırasında bu kez net bir şekilde üstünü çizdi. Özgür Özel, “İzmir'de memnuniyeti düşükse Tunç Soyer aday olamaz. Bu Tunç Bey'e özel bir cevap değil” ifadesini kullandı.
Özgür Özel’den Tunç Soyer’e ’yerel seçim’ çiziği
Özgür Özel'den Tunç Soyer'e 'yerel seçim' çiziği
Türkiye’den Filistinli mazlumlara can eli!
Türkiye'den Filistinli mazlumlara can eli!
Başkan Erdoğan Erbakan’ı kabul etti
Başkan Erdoğan Erbakan'ı kabul etti
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Meclis kürsüsünde alçak iftira!
Meclis kürsüsünde alçak iftira!
Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan’ı kabul edecek
Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan’ı kabul edecek
Faruk Koca’ya ihraç istemi
Faruk Koca’ya ihraç istemi
İYİ Parti’de neler oluyor?
İYİ Parti'de neler oluyor?
Akkuyu Nükleer’e ilk reaktör izni verildi
Akkuyu Nükleer’e ilk reaktör izni verildi
Hasan Bitmez yoğun bakımda!
Hasan Bitmez yoğun bakımda!
CHP’li Özcan’dan Yığılcalılara skandal sözler!
CHP'li Özcan'dan Yığılcalılara skandal sözler!
Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı
Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı
Daha Fazla Video Göster