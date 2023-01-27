27 Ocak 2023, Cuma
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Kaos ittifakı! İYİ Partili Aytun Çıray'dan 6'lı masada yeni kriz sinyali: "Kimse garanti edemez"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı "Kendi adayımızla seçime gireriz" resti çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partideki görevinden alınmıştı. Yaşananlara ilişkin CHP'nin fonladığı Halk TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, ittifak ortaklarına gözdağı verdi. Masada benzeri krizlerin çıkabileceğini vurgulayan Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez." diye konuştu.