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Videolar Gündem Videoları Kaos bitmek bilmiyor! İYİ Partili Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın...

Kaos bitmek bilmiyor! İYİ Partili Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın...

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Giriş: 23.07.2023 11:42
CHP’de seçim döneminde yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu'nun sağa sola dağıttığı hayali bakanlıklar kaosu beraberinde getirdi. Koalisyon masasında protokol krizinin yankıları sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 'gizli protokol'e tepki gösterdi. Özlale, "Birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz." diyerek Bay Kemal’e sert tepki gösterdi.
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