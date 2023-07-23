23 Temmuz 2023, Pazar
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Kaos bitmek bilmiyor! İYİ Partili Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın...
CHP’de seçim döneminde yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu'nun sağa sola dağıttığı hayali bakanlıklar kaosu beraberinde getirdi. Koalisyon masasında protokol krizinin yankıları sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 'gizli protokol'e tepki gösterdi. Özlale, "Birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz." diyerek Bay Kemal’e sert tepki gösterdi.