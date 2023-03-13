Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Yaraların sarılmaya çalışıldığı deprem bölgesinde hem mağdur vatandaşların hem de bölgede çalışan personelin birbirinden etkileyici hikayeleri de ortaya çıkmaya devam ederken bunlara Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in hikayesi eklendi. Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Atik'in kanser hastası olmasına ve kemoterapi almasına rağmen bölgeden ayrılmadığı ortaya çıktı.

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