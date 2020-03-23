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23.03.2020

Kanser hastalarına koronavirüs uyarısı! Kanser hastaları nelere dikkat etmeli? Nasıl korunmalı?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 339 bini aştı. Hastalıktan en fazla etkilenen bireylerin başında 65 yaş üstü olanlar geliyor. Bunun yanında kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yetmezliği ve kanser gibi sağlık sorunları bulunanlar da yine risk grubunda. Peki kanser hastaları nelere dikkat etmeli? Kanser hastaları nasıl korunmalı? İşte haberin detayları...

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