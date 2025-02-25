Kandırılıp dağa götürülmüştü! Anne: Çocuğuma işkence edip hücreye attılar

Muş'ta yaşayan 25 yaşındaki bir genç 2 yıl önce tatil için gittiği Fransa'da terör örgütü PKK'nın yandaşları tarafından kandırılarak Irak'taki kamplara götürüldü. Kaçma girişiminde bulunsa da yakalandığında çeşitli işkencelere maruz kaldı. Son olarak kaçmayı başardı ve kendisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ailesine kavuştu.

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