Kandil’den emir gelse o işçiler neler yapar? PKK belediyelerde yapılanmaya nasıl gitti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 557 kişi, terör örgütleriyle iltisaklı. Bunlardan 455'i PKK/KCK iltisaklı personel. İçişleri Bakanlığı, bu rakamları vererek özel teftiş başlattıklarını duyurdu. İBB bu kişileri neden işe aldı ve bu kişiler, belediyenin hangi birimlerinde, nasıl istihdam ediliyor? Adeta PKK'nın yapılanmaya gittiği İBB'de, Kandil'den gelecek bir emir doğrultusunda, neler olabilir?

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