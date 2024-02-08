08 Şubat 2024, Perşembe
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Kandil'den CHP'ye ayar! DEM ile ittifak sürecine yol haritası çizdiler: Asıl hesaplaşma İstanbul'da olacak
Yerel seçimlere çok az bir süre alırken DEM Parti'de Başak Demirtaş İstanbul adaylığından el çektirildi. CHP ile Kandil arasında pazarlıklar hızlanırken PKK elebaşları da sürece dahiş oldu. PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" ifadeleriyle "Bize muhtaçsınız" mesajını CHP'ye verdi. Kent uzlaşısı söylemi de yeniden alevlenirken Kartal "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir." dedi. İşte detaylar...