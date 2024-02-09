09 Şubat 2024, Cuma
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Kandil’den CHP ve DEM Parti’ye rota! Demirtaş neden adaylıktan çekildi?
Kandil'in talimatı ile Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylıkta çekilmesi ''muhalefeti kandil mi dizayn ediyor?'' yorumlarını beraberinde getirdi. DEM Parti'nin Demirtaş kararı sonrası CHP parti Meclisi'nin pazartesi gününe ertelenmesi dikkat çekti. İki parti arasında devam eden ittifak görüşmelerindeki son durum nedir? Kulislerde ne konuşuluyor? İşte haberin detayları…