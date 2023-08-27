27 Ağustos 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kandil’deki başlar Pervin Buldan’ın biletini kesti! Gider ayak bebek katili Öcalan’a özgürlük istedi…
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde koalisyon masasının ortaklarından olan PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin eş başkanları bugün değişti. Kandil’deki hainler, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın biletini keserken, yerlerine Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak getirdi. Öte yandan kongrede konuşma yapan Pervin Buldan, yeniden bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi. Buldan, "Öcalan'a uygulanan tecrit aynı zamanda barışa, demokrasiye, bu ülkenin geleceğine uygulanan bir tecrittir." dedi.