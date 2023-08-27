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Kandil’deki başlar Pervin Buldan’ın biletini kesti! Gider ayak bebek katili Öcalan’a özgürlük istedi…

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Giriş: 27.08.2023 18:12
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde koalisyon masasının ortaklarından olan PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin eş başkanları bugün değişti. Kandil’deki hainler, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın biletini keserken, yerlerine Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak getirdi. Öte yandan kongrede konuşma yapan Pervin Buldan, yeniden bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi. Buldan, "Öcalan'a uygulanan tecrit aynı zamanda barışa, demokrasiye, bu ülkenin geleceğine uygulanan bir tecrittir." dedi.
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