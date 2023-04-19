Kandil'de sıkışıp kalan teröristbaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona yol haritası

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimine gidiyor. HDP destekli koalisyon masası Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak ilan ederken, Kandil'den de bu birliktelikle ilgili peş peşe destek mesajları gelmişti. Yaşanan bu gelişmeler sıcaklığını korurken; terör örgütünün üssü Kandil'den bir destek açıklaması daha geldi. PKK elebaşılarından Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alarak 7'li koalisyona ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparken; "Temel gündeminiz AK Parti ve MHP'yi yıkmak olsun" ifadeleriyle yol haritası çizdi. PKK tarafından kandırılan kızlara tecavüz skandalları patlak veren elebaşı kadınlardan da oy isterken "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum." diyerek Kılıçdaroğlu'na oy istedi

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