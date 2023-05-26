26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği

Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2023 09:20
Seçim sonuçları da 7'li masadaki pazarlığı bozamadı. İkinci tura 3 gün kala Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu kez de terör örgütünün kadın yapılanmaları devrede; "Erdoğan'ın kaybetmesi için seçime katılın" çağrısı yaptılar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kandil’de Kılıçdaroğlu seferberliği
Kandil’de Kılıçdaroğlu seferberliği
Mustafa Destici A Haber’de
Mustafa Destici A Haber'de
Sinan Oğan’dan Ali Bebecan’a gönderme dersi
Sinan Oğan'dan Ali Bebecan'a gönderme dersi
Kılıçdaroğlu ile Özdağ nasıl anlaştı? 3 bakanlık...
Kılıçdaroğlu ile Özdağ nasıl anlaştı? 3 bakanlık...
İşte Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği
İşte Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği
AK Parti’den ikinci tur öncesi yeni reklam filmi...
AK Parti'den ikinci tur öncesi yeni reklam filmi...
Başkan Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu’na gönderme!
Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na gönderme!
İspatlamazsan namertsin Bay Kemal!
"İspatlamazsan namertsin Bay Kemal!"
Terör örgütü PKK’nın katlettiği çocuklar
Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü?
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü?
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber’de
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber’de
İHA ve SİHA’lar sınır hattını gözetliyor
İHA ve SİHA'lar sınır hattını gözetliyor
Daha Fazla Video Göster