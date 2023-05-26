Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği

Seçim sonuçları da 7'li masadaki pazarlığı bozamadı. İkinci tura 3 gün kala Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu kez de terör örgütünün kadın yapılanmaları devrede; "Erdoğan'ın kaybetmesi için seçime katılın" çağrısı yaptılar.

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