Kandil ve HDP’yi çabuk unuttu! Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Milliyetçilik” çelişkisi

Önce HDP ile pazarlık ardından art arda gelen Öcalan ve Demirtaş vaatleri. CHP, ilk seçimde izlediği stratejiden vazgeçmiş görünüyor. Öyle ki sandıkta alınan yenilgi sonrası tüm politikalar ters yüz oldu. CHP kaynakları HDP ile görüntü verilmeyeceğini, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi seçmeni ürkütmemek adına seçim ayarlı bir "ulusalcı" söylem izleyeceğini konuşuyor.

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