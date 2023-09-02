Kandil sevici Şebnem Korur Fincancı yine TSK’yı hedef aldı! Leş sürüsü PKK’lılarla Mehmetçiği bir tuttu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kimyasal iftirası atan Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı yeni bir skandala daha imza attı. Fincancı TSK’nın PKK’ya yönelik üstün sınır ötesi operasyonlarının hazımsızlığını dışa vurdu. Fincancı, “Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil" diyerek örgüt elebaşlarına şovunu yaptı. "Ölenin hepimizin çocukları olduğunu birlikte değerlendirip birlikte mücadele etmek zorundayız" diyen Fincancı leşleri sarı torbalarda gezen PKK'lılarla aziz Mehmetçik'i aynı kefeye koydu.