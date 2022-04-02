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Kandil bölgesinde 4 PKK’lı terörist SİHA’yla etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 11:11
Güncelleme:02.04.2022 11:12
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.
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