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Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine katkısı ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2021 13:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği çılgın projesi Kanal İstanbul'da tarihi an geldi. Başkan Erdoğan, bugün Kanal İstanbul projesi için yapılacak olan 6 köprüden ilkinin temelini atacak. Peki İstanbul Boğazı’ndaki riskleri ortadan kaldıracak olan Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine katkısı ne olacak? Türkiye için neler değişecek? Şehirleşme nasıl şekil alacak? Proje ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Dr. Fatih Anıl ve Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan değerlendirdi.
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