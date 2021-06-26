Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği çılgın projesi Kanal İstanbul'da tarihi an geldi. Başkan Erdoğan, bugün Kanal İstanbul projesi için yapılacak olan 6 köprüden ilkinin temelini atacak. Peki İstanbul Boğazı’ndaki riskleri ortadan kaldıracak olan Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine katkısı ne olacak? Türkiye için neler değişecek? Şehirleşme nasıl şekil alacak? Proje ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Dr. Fatih Anıl ve Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan değerlendirdi.

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