Kanal İstanbul'un inşaatı ne zaman başlayacak? Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yerini alacak olan Hasankeyf-2 Köprüsü tamamlandı. Köprü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ulaşıma açılacak. Dev projeler tek tek hizmete giriyor. Kanal İstanbul'un inşaatı ne zaman başlayacak? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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