26 Haziran 2021, Cumartesi
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Kanal İstanbul için tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan tören için alana geldi
15 milyar dolar yatırım ile yapılacak olan asrın projesi Kanal İstanbul'da ilk kazma vuruluyor. Temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Tören sonrası Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün inşası resmen başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tören alanına geldi.