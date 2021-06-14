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Kanal İstanbul’dan kimler rahatsız? Muhalefet neden yatırımcıları tehdit ediyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2021 09:18
Güncelleme:14.06.2021 09:23
Türkiye’de dev bir esere imza atıldı ve Ahlat-Karahasan-Malazgirt karayolu hizmete açıldı. Diğer taraftan kamu alacakları yapılandırılıyor ve yapılandırmadan 100 milyar TL bekleniyor. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için önemli adımlar atılıyor. Ancak muhalefet partileri yatırımcıları tehdit dilini sürdürüyor. Peki bu gelişmeler neyi ifade ediyor? AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz A Haber canlı yayınından değerlendirmelerde bulundu.
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