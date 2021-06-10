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Kanal İstanbul’a karşı tehdit dilinin amacı ne? Muhalefet milli projelere neden karşı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2021 09:10
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Meral Akşener de "Kanal İstanbul için 1 kuruş ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 'Müsilaj' sorunu Meclis'in de gündeminde. Peki Muhalefet yatırım karşıtlığı ile ne amaçlıyor? Müsilaj sorunu nasıl çözülecek? Gelişmeleri TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta A Haber canlı yayınından değerlendirdi.
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