Kanal İstanbul’a karşı tehdit dilinin amacı ne? Muhalefet milli projelere neden karşı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Meral Akşener de "Kanal İstanbul için 1 kuruş ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 'Müsilaj' sorunu Meclis'in de gündeminde. Peki Muhalefet yatırım karşıtlığı ile ne amaçlıyor? Müsilaj sorunu nasıl çözülecek? Gelişmeleri TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta A Haber canlı yayınından değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN