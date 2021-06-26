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Kanal İstanbul projesi için tarihi gün! Köprünün temelini Başkan Erdoğan aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2021 11:54
Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için bugün temel atılıyor. Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Dev proje ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve Afet Yönetim Uzman Ogün Şimşek değerlendirdi.
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