Kanal İstanbul projesi için ilk kazma vuruluyor! Kanal İstanbul neden önemli ve gerekli?

Kanal İstanbul projesi için tarihi gün geldi. Proje kapsamında inşa edilecek 6 köprüden ilkinin temeli bugün atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel atma törenine katılacak. Peki Kanal İstanbul projesi neden önemli? Türkiye'nin projeyi yapmasındaki amaç ne? Projenin Türkiye'ye katkıları ne olacak? Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Mustafa Ilıcalı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen değerlendirdi.

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