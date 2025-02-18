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Kanada’da iniş yapan uçak neden ters döndü?

Kanada'da iniş yapan uçak neden ters döndü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 12:55
ABD'de son haftalarda peş peşe yaşanan uçak kazalarının ardından nefeslerin tutulduğu bir diğer nokta da Kanada oldu. Toronto'da iniş esnasında ters dönen yolcu uçağı pistte sürüklenerek alev topuna döndü. Mucizevi şekilde can kaybı yaşanmayan kazada 18 kişi yaralandı. Peki 80 yolculu uçak neden takla attı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kaptan pilot elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi değerlendirdi.
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Kanada’da iniş yapan uçak neden ters döndü?
Kanada’da iniş yapan uçak neden ters döndü?
Kanada'da iniş yapan uçak neden ters döndü?
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