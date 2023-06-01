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Kanada orman yangınlarını kontrol edemiyor! Eyalette 18 bin kişi tahliye edildi

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Giriş: 01.06.2023 16:42
Kanada haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler ülkenin güneydoğusunda başlayan yangınları kontrol altına almakta güçlük çekerken, dumanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ulaştı.
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