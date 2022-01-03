Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici'den akıllara durgunluk veren sözler! 2. Abdülhamid'in kurduğu Hamidiye Su'yu CHP'ye yamadı

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı bir canlı yayında, akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı. Gezici 1902’de 2. Abdülhamid'in kurduğu Hamidiye Su'yun CHP’li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu öne sürdü. Kamuoyu araştırmacısı Gezici, CHP'nin alamadığı halk desteğini anketlerinde tam tersi göstermesiyle hafızalara kazınmıştı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti icraatlerini sahiplenmesi farklı bir boyuta taşındı. 120 yıl önce kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş'nin CHP zamanında kurulduğuna yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.

"CHP'Lİ ESKİ İBB BAŞKANI KURDU"

Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Gezici, Hamidiye Su'yun CHP'li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu öne sürdü.

SIRA AK PARTİ'DEN SONRA SULTAN 2. ABDULHAMİD'İN HİZMETLERİNDE

Gerçekler ise taban tabana zıt. Hamidiye'nin tarihi, 2. Abdülhamid dönemine dayanıyor. Şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in emriyle kurulmuştu.

Gerçekler ise taban tabana zıt. Hamidiye'nin tarihi, 2. Abdülhamid dönemine dayanıyor. Şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in emriyle kurulmuştu.

İŞTE KURULUŞ DETAYLARI

Hamidiye Su'yun internet sitesinde yer alan tarihçede, şu bilgilere yer veriliyor: Hamidiye'nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 Yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900'da tesisin büyük bölümümün tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs 1902'de gerçekleşmiştir.Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin hizmetlerini sahiplenmesinden sonra çıtanın daha da büyütüldüğünü ve 2. Abdulhamid'in hizmetlerine kadar uzandığını vurguladı.