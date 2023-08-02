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Kamuda zam pazarlığı başladı

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 09:02
Memur ve memur emeklisinin gözü bir ay sürecek görüşmelerde. Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanacak. Ankara'nın gündeminde neler var? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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