Kamuda zam pazarlığı başladı

Memur ve memur emeklisinin gözü bir ay sürecek görüşmelerde. Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanacak. Ankara'nın gündeminde neler var? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

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