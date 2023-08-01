Kamuda zam pazarlığı! 6,5 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme süreci başlıyor

6 buçuk milyon memur ve emekli için toplu sözleşme süreci bugün başlıyor. Yaklaşık bir ay sürecek görüşmelerde Memur-Sen masaya 120 maddelik bir teklifle gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Ankara’dan aktardı.

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