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Kamuda personel servisi dönüyor! Servislerde yeni dönem

Kamuda personel servisi dönüyor! Servislerde yeni dönem

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 11:22
Kamuda tasarruf gereğince kaldırılan kamu personel servisleri dönüyor. Hazine ve Çalışma bakanlıkları onay verdi. Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'ın imzasıyla ilgili kurumlara gönderildi.
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