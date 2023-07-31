Kamuda maaş pazarlığı! Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri yarın başlıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'da. Başkan Erdoğan Ceyhun Bayramov'u Külliye'de kabul edecek. Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri yarın başlıyor. Başkentin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Fiiliz Uçan Savaş detayları aktardı.

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