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Kamuda maaş pazarlığı! Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri yarın başlıyor

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 08:24
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'da. Başkan Erdoğan Ceyhun Bayramov'u Külliye'de kabul edecek. Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri yarın başlıyor. Başkentin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Fiiliz Uçan Savaş detayları aktardı.
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