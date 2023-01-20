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Kamuda 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı! İlk toplantı yapıldı

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 15:16
Kamudaki 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı yapıldı. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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