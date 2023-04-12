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Kamu işe alımlarında zorunluluk dışında mülakat olmayacak

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 12:30
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri de kamuda işe alımlarla ilgiliydi. Kamu işe alımlarında zorunluluk dışında mülakat olmayacak sınavda başarı sırası dikkate alınacak. A Haber muhabiri Kübra Bal ayrıntıları aktardı.
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