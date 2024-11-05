05 Kasım 2024, Salı
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Kamala ve Trump yarışı! ABD’nin 60. Başkanı kim olacak?
Amerika Birleşik Devletleri’nde bugün saat 14'te oy kullanma işlemi başlayacak. Adaylar ise kararsız seçmenin yoğun olduğu eyaletlere odaklandı. Anketler sıcak yarışı gösteriyor. Müslüman seçmenin yoğun olduğu Michigan’da konuşan Kamala Harris "Gazze ve Lübnan'daki savaşa son vereceğim" dedi. Trump ise "Kamala'yı kovun, parti yapalım" çıkışında bulundu.