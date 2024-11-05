05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Kamala ve Trump yarışı! ABD’nin 60. Başkanı kim olacak?

Kamala ve Trump yarışı! ABD’nin 60. Başkanı kim olacak?

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 08:52
Güncelleme:05.11.2024 09:00
Amerika Birleşik Devletleri’nde bugün saat 14'te oy kullanma işlemi başlayacak.  Adaylar ise kararsız seçmenin yoğun olduğu eyaletlere odaklandı. Anketler sıcak yarışı gösteriyor. Müslüman seçmenin yoğun olduğu Michigan’da konuşan Kamala Harris "Gazze ve Lübnan'daki savaşa son vereceğim" dedi. Trump ise "Kamala'yı kovun, parti yapalım" çıkışında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim
"Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim"
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Başkan Erdoğan Bişkek’te! Resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Bişkek'te! Resmi törenle karşılandı
Kamala ve Trump yarışı!
Kamala ve Trump yarışı!
Konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
Konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
CHP’den Ahmet Özer provokasyonu!
CHP'den Ahmet Özer provokasyonu!
DEM Partili gruptan Esenyurt’ta terör propagandası!
DEM Partili gruptan Esenyurt'ta terör propagandası!
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi!
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi!
TUSAŞ operasyonunu yöneten isim A Haber’e konuştu
TUSAŞ operasyonunu yöneten isim A Haber'e konuştu
Cami imamı İsrail soykırımını anlattı
Cami imamı İsrail soykırımını anlattı
Daha Fazla Video Göster