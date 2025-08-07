Kalyon ve Cengiz İnşaat imzayı attı! Şam Uluslararası Havalimanı’na 4 milyar dolarlık dev yatırım

Suriye’de savaşın izlerinin silinmesi için Türk müteahhitler önemli adımlar atıyor. Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat’ın da içinde bulunduğu konsorsiyum, Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilmesi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. 4 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak. Konuya ilişkin konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, 'Gerçekleştirdiğimiz dev yatırımların Suriye adına bir dönüm noktası olmasını, bölgesel kalkınmaya ve istikrara ciddi bir destek sunmasını diliyorum' dedi.

