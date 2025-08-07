07 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kalyon ve Cengiz İnşaat imzayı attı! Şam Uluslararası Havalimanı’na 4 milyar dolarlık dev yatırım
Kalyon ve Cengiz İnşaat imzayı attı! Şam Uluslararası Havalimanı’na 4 milyar dolarlık dev yatırım

Kalyon ve Cengiz İnşaat imzayı attı! Şam Uluslararası Havalimanı’na 4 milyar dolarlık dev yatırım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2025 08:54
Suriye’de savaşın izlerinin silinmesi için Türk müteahhitler önemli adımlar atıyor. Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat’ın da içinde bulunduğu konsorsiyum, Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilmesi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. 4 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak. Konuya ilişkin konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, 'Gerçekleştirdiğimiz dev yatırımların Suriye adına bir dönüm noktası olmasını, bölgesel kalkınmaya ve istikrara ciddi bir destek sunmasını diliyorum' dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kalyon ve Cengiz İnşaat imzayı attı! Şam Uluslararası Havalimanı’na 4 milyar dolarlık dev yatırım
İBB soruşturmasında gerçekler gün yüzüne çıkıyor
İBB soruşturmasında gerçekler gün yüzüne çıkıyor
Suç örgütünden Özgür Özel’e VIP makam aracı
Suç örgütünden Özgür Özel’e VIP makam aracı
Türkiye’yi terörden arındırmak temel amaç
“Türkiye’yi terörden arındırmak” temel amaç
Şam 4 milyar dolarlık dev yatırım
Şam 4 milyar dolarlık dev yatırım
A Haber’de çarpıcı analiz: Trump beklenen açıklamayı yapmadı
A Haber'de çarpıcı analiz: Trump beklenen açıklamayı yapmadı
Görüşmenin adresi İstanbul mu?
Görüşmenin adresi İstanbul mu?
Bakan Yumaklı’dan A haber’de uyarı: Önümüzdeki hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan A haber'de uyarı: Önümüzdeki hafta çok riskli
Çelik’ten sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama
Çelik'ten sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama
Arkeolojik kazılarda dünyada ilk sıradayız
"Arkeolojik kazılarda dünyada ilk sıradayız"
Başkan Erdoğan AK Parti MKYK’yı topluyor
Başkan Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor
Dünya susuyor Gazze ölüyor!
Dünya susuyor Gazze ölüyor!
İBB’de 66 milyarlık kredi skandalı!
İBB’de 66 milyarlık kredi skandalı!
Daha Fazla Video Göster