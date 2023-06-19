Kalyon Holding'den dev adım! Avrupa'nın en büyük projelerinden birine imza atılacak .

Kalyon Holding'in kazandığı Romanya'nın Karadeniz kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesinin imzaları geçtiğimiz gün atıldı. İmza töreni, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över'in katılımıyla Bükreş'te Başbakanlık binasında düzenlendi. Projeyi değerlendiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu yaptığı açıklamada "Bu projenin önemi Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Aynı şekilde şu anda Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler altında Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi" dedi. .