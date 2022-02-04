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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

DHA
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Giriş: 04.02.2022 17:17
Güncelleme:04.02.2022 20:21
Yakalandığı akciğer kanseri hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu (77) için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kalyoncu, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Bir süredir yaşadığı akciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. 77 yaşında yaşımın yitiren Ahmet Kalyoncu'nun cenazesine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kalyoncu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra spor ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Kalyoncu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
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