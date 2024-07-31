"Kalleş suikastı lanetliyorum" | Başkan Erdoğan: Siyonist barbarlık emellerine ulaşamayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit edilen Hamas lideri Haniye’nin ailesi ile görüştü. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da ağustos içinde Türkiye’ye geliyor. Notlar A Haber muhabiri Rüya Akkuş tüm detayları canlı yayında anlattı. İşte detaylar…

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