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"Kalleş suikastı lanetliyorum" | Başkan Erdoğan: Siyonist barbarlık emellerine ulaşamayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 18:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit edilen Hamas lideri Haniye’nin ailesi ile görüştü. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da ağustos içinde Türkiye’ye geliyor. Notlar A Haber muhabiri Rüya Akkuş tüm detayları canlı yayında anlattı. İşte detaylar…
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Kalleş suikastı lanetliyorum
"Kalleş suikastı lanetliyorum"
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