09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Kalkınan şehirler: Zonguldak! Türkiye’nin enerji şehri, karaelmas diyarı
Bir kaç yıl öncesine kadar sadece emeğin başkenti ve karaelmas diyarı olarak bilinen Zonguldak'a gitti A Haber ekipleri. Kalkınma hamlelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Karadeniz'in incisi, bu günlerde tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği kalbinin attığı bir yer. İşte nedeni…