Kalkınan şehirler: Zonguldak! Türkiye’nin enerji şehri, karaelmas diyarı

Bir kaç yıl öncesine kadar sadece emeğin başkenti ve karaelmas diyarı olarak bilinen Zonguldak'a gitti A Haber ekipleri. Kalkınma hamlelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Karadeniz'in incisi, bu günlerde tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği kalbinin attığı bir yer. İşte nedeni…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN