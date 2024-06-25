"Kalkan-24" denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-24" denetimlerinde 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz devam ettiğini belirtti.

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