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Kalkan-19 operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 12.04.2024 08:34
Güncelleme:12.04.2024 08:43
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” denetimlerinde 1177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
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