Kalıcı konutlarda hummalı çalışma! Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

Deprem bölgesinde afet konutları yükselmeye devam ediyor. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Hatay'da yapılan konutların yanında ve son durumu anlattı.

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